بسبب خلاف على شقة.. القبض على 3 متهمين بقتل شاب في حدائق القبة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص بتهمة قتل شاب أثناء مشاجرة بسبب شقة في منطقة حدائق القبة.

البداية عندما ورود بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة من غرفة عمليات النجدة، بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول «3 أشخاص» وطرف ثان «عامل»، بسبب خلاف بين أحد الأشخاص من الطرف الأول مع عمه بسبب خلافات بينهم على شقة قام على إثرها الأول من الطرف الأول بالاستعانة بصديقه ونجل خاله للتشاجر مع الطرف الثاني وأسفرت عن مقتل صديق الشاب من الطرف الأول وتم القبض على الطرفين.

وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.