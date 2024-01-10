"ميراث وسرقة ومخدرات".. جرائم قتل بالبنزين فى القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

"الميراث والسرقة والمخدرات" جمل مترابطة آخرها جريمة راح ضحيتها أقرب الأقارب، فمنهم من قتل شقيقه ومنهم من قتل صديقه وآخر غدر بسائقه.

جرائم مختلفة ومناطق متباعدة، لكن جمعتهم طريقة التنفيذ، حيث استخدم المتهمون في تلك الجرائم مواد مشتعلة "بنزين وسولار" لإحراق وإخفاء جرائمهم، ففي الواقعة الأولى التي حدثت في بولاق الدكرور بالجيزة ظهرت عصابة حمادة وتوتو من جديد لسرقة السيارات التى أنهت بجريمة قتل وحرق الجثة.

سيدة وزوجها كونا فيما بينهما عصابة يقومان باستدراج سائقى التكاتك بحجة توصيلهما، وإضرام النيران بأجسادهم عبر سكب البنزين عليهم وسرقة التكاتك والفرار بها فى بولاق الدكرور.

بداية التحقيقات كشفت أنه ورد بلاغ من أحد المستشفيات بوصول سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة بولاق الدكرور مصاب بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.

وأفادت التحقيقات أنه أثناء سير الـمصاب بمركبة "التوك توك" الخاص به بدائرة القسم، استوقفه مجهولان (رجل وسيدة) وطلبا منه توصيلهما لأحد المستشفيات بدائرة القسم ولدى سيرهم بالطريق قاما بإلقاء كمية من البنزين عليه، وإضرام النيران به وسرقة مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أنهما يكونان تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بالإكراه.

أضاف بتصرفهما فى مركبتى "التوك توك" بالبيع لعميليهما سيئى النية (سائقى "توك توك" أحدهما "زوج شقيقة المتهمة") تم ضبطهما وبحوزتهما المركبتين المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

عامل يحرق صديقه الشاذ فى السلام

أما الواقعة الثانية حدثت في منطقة السلام بالقاهرة، بسبب الخلاف على ثمن المخدرات، حيث قام عامل بقتل صديقه الشاذ وهشم رأسه وأحرق جثته.

جثة متعفنة ومحترقة كانت أول خيوط القضية التى تولها فريق بحث من قسم شرطة السلام ثان، حيث انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة عامل، 50 عامًا، مصاب بتهشم بالرأس، ومشنوق من رقبته ومصاب بحروق بالصدر والفخدين، والجثة فى حالة تعفن تام، وبإجراء التحريات تبين سرقة هاتفه المحمول وبتتبع الهاتف تبين أنه بحوزة سائق توك توك، وتم ضبطه.

قال سائق توك توك إنه اشترى الهاتف من أحد الأشخاص ركب معه بالتوك توك وبالبحث عن الشخص تم ضبطه أثناء اختبائه بمنطقة العاشر من رمضان، وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم إنه على علاقة شاذة بالمتوفى منذ 5 سنوات ويوم الواقعة حضر وجلب معه مخدرات، لكن القتيل رفض دفع ثمنها بعدما تعاطياها سويًا.

وأضاف المتهم أنه قام بتهشيم رأس القتيل بمطرقة، ثم خنقه بتيشرت وأن الجثة احترقت بعدما امتدت إليها نار من فحم كان على البوتاجاز وقت الواقعة، كما اعترف المتهم بسرقة 170 جنيهًا، بجانب الهاتف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

مصرع شاب بحريق شقة سكنية بالدرب الأحمر

أما في نيابة الدرب الأحمر الجزئية، تجري تحقيقاتها الموسعة في واقعة مصرع شاب داخل حريق اشعله شقيقه بسبب خلافات بينهما.

وتبين أن والد الضحية كان متزوجا من سيدتين وعقب وفاة زوجته الثانية عاد للإقامة مع الأولى وبدأ يحدث خلاف بين الأشقاء وتجدد عندما طلب نجله الأكبر مبالغ مالية عقب علمه أن والده سجل ممتلكات بأسم شقيقه الآخر، وهنا رفض الأب لتعاطيه المخدرات.

فقرر تهديدهم بإشعال النيران في المنزل، وبالفعل أشعل النيران وتبين أثناء محاولة شقيقه الهرب مات من النيران، بينما قفز هو ووالده من الشرفة فأصيبوا.

وأمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية بالتصريح بدفن جثة شخص توفى في حريق شقة سكنية، وندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وفحص الخسائر والتلفيات وكشف أسبابه، والاستعلام عن حالة المصابين في الحريق.