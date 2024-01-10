الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

"حضر للسياحة".. العثور على جثة شاب خليجي داخل شقته بالهرم

جثة
جثة

عثر شاب عربي على جثة شقيقه، طالب جامعي متوفيا، بكامل ملابسه بدون أي إصابات ظاهرية داخل شقتهما، وبالفحص تبين أن المتوفي خليجي وصل لمصر أمس بغرض السياحة.

 

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى قسم شرطة الأهرام، بلاغا من شاب يفيد بالعثور على جثة شقيقه داخل شقتهم، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث، وبالفحص تبين أن الشاب طالب جامعي من دولة عربية بكامل ملابسه لا يوجد به أي إصابات ظاهرية أو سحجات ووصل لمصر أمس بغرض السياحة.

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العثور على جثة جواهرجى بترعة بأبوالنمرس

وتكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة الشاب الخليجي المتوفى داخل شقته، وجار تفريغ الكاميرات وسؤال شهود العيان للوقوف على الجريمة وملابساتها.

طالب جامعى قسم شرطة الاهرام دولة عربية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية

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"حضر للسياحة".. العثور على جثة شاب خليجي داخل شقته بالهرم

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