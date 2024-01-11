الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع عاطل قتل صديقه في مدينة نصر

عاطل
عاطل

تباشر النيابة العامة في القاهرة إجراءاتها في قتل عاطل لصديقه، حيث سدد له طعنة في الصدر بسبب خلافات مالية بينهما، في مدينة نصر بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل شاب على يد صديقه بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص عُثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر به طعنة في الصدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحها لبيان سبب الوفاة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الجريمة، وقرر أنه كان على خلاف مالي مع المجني عليه، وتطور الخلاف إلى مشاجرة بينهما، وسدد له طعنة في الصدر أودت بحياته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحوادث أخبار الحوادث امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق سرقة قتل نصب

مواد متعلقة

غدًا.. استكمال محاكمة صيدلانية وعاملة بتهمة قتل طفلتين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وثيقة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

ولية أمر تقدم “رشوة” لنجاح ابنها فى 3 مواد.. ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

سهرة شذوذ ومخدرات وراء مقتل خمسيني في النهضة

عاجل.. هبوط مروحية أممية اضطراريًا فى الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا