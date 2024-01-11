حبس 3 متهمين فى واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة بحدائق القبة

قررت جهات التحقيق بغرب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، حبس 3 متهمين فى واقعة مقتل شاب أثناء مشاجرة بين شاب وعمه على شقة بمنطقة حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعى.

وتبين من التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين شخص وعمه بسبب خلافات عائلية، وتدخل المجنى عليه على إثرها لفض التشاجر لكون أحد أطراف المشاجرة صديقه، فتلقي طعنه نافذة في الرقبة أسفرت عن مقتله.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص) وطرف ثان (عامل) بسبب خلاف بين أحد الأشخاص من الطرف الأول مع عمه بسبب خلافات بينهم على شقة قام على إثرها الأول من الطرف الأول بالاستعانة بصديقه ونجل خاله للتشاجر مع الطرف الثانى، وأسفرت عن مقتل صديق الشاب من الطرف الأول وألقى القبض على الطرفين وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.