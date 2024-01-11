الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين فى واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة بحدائق القبة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بغرب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، حبس 3 متهمين فى واقعة مقتل شاب أثناء مشاجرة بين شاب وعمه على شقة بمنطقة حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعى.

وتبين من التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين شخص وعمه بسبب خلافات عائلية، وتدخل المجنى عليه على إثرها لفض التشاجر لكون أحد أطراف المشاجرة صديقه، فتلقي طعنه نافذة في الرقبة أسفرت عن مقتله.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص) وطرف ثان (عامل) بسبب خلاف بين أحد الأشخاص من الطرف الأول مع عمه بسبب خلافات بينهم على شقة قام على إثرها الأول من الطرف الأول بالاستعانة بصديقه ونجل خاله للتشاجر مع الطرف الثانى، وأسفرت عن مقتل صديق الشاب من الطرف الأول وألقى القبض على الطرفين وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

حبس 3 متهمين مقتل شاب مشاجرة شقة حدائق القبة

مواد متعلقة

حبس عامل قتل مديره في الإسكندرية لخلافات العمل

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟