الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

اعترافات المتهمين بسرقة شركة اتصالات في حدائق القبة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أقر المتهمون بسرقة شركة اتصالات أمام جهات التحقيق في حدائق القبة بارتكابهم لواقعة السرقة، كما أقروا بأنهم يعملون في فرع الشركة محل الواقعة واستعانوا بصديقهم لارتكاب الجريمة بهدف سرقتها وتقسيم المبلغ المسروق عليهم، مبررين ذلك بمرورهم بضائقة مالية.

وأضافوا أنهم أخبروا منفذ الجريمة بأماكن كاميرات المراقبة ليتجنبها وبمكان الأموال لتسهيل مهمته.

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نجحت أجهزة الأمن في القاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة أموال من داخل فرع إحدى شركات الاتصالات في حدائق القبة. كان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغاً بتعرض فرع إحدى شركات الاتصالات في دائرة القسم للسرقة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص والتحري أن عاملاً بالفرع استعان بآخر لارتكاب الواقعة، تم تحديدهما وضبطهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

شركة اتصالات سرقة اجهزة الامن قسم شرطة حدائق القبة الإجراءات القانونية

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