عاملون بقرى "حياة كريمة": فتحت لنا أبواب الرزق وجعلتنا نشعر بالفخر

وفرت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الكثير من فرص العمل للعمال القاطنين داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة في الريف المصري، الأمر الذي جعلهم يعملون بكل جهد لمعرفتهم الكبيرة بالخير الذي سيصل إلى أسرهم وذويهم داخل تلك القرى الفقيرة، كما تعلموا الكثير من الخبرات في العمل بعد مشاركتهم في تلك المشاريع الضخمة.

فتحت أبواب الرزق وجعلتنا نشعر بالفخر

كانت الحياة داخل قرية كفرالشيخ عطية، التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية متوترة بسبب افتقرها للخدمات الأساسية بها، كما كانت تنعدم تمامًا من فرص العمل مما جعل العمال يعيشون حياة صعبة بسبب قلة الأموال، لكن كل تلك المعاناة انتهت بقدوم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي وفرت فرص العمل للعمال وانشأت الخدمات التنموية لسكان تلك القرى.

وقال" أحمد طه" يعمل مبيض محارة من قرية كفرالشيخ عطية، إن عمله فى المشروعات التى نفذتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل قريته وعدد من القرى المجاورة جعله يشعر بالسعادة والرضا، لأنه كان جزءًا صغيرًا من التطوير الذى انتظره الجميع وطال جميع المرافق والخدمات بتلك القرى.

وأضاف أن كل العاملين فى مشروعات المبادرة الرئاسية يعملون بكل جهد لأنهم يدركون حجم الخير الذى سيعود على الأهالى من هذه المشروعات الضخمة، وكان سعيدًا بمشاركته فى مشروع إنشاء الوحدات السكنية الجديدة وتطوير المتهالكة، سواء بقريته أو بالقرى المجاورة، وهو أمر كان يحلم به جميع أهالى هذه القرى.

وتابع أنه شارك أيضًا مع زملائه فى مشروع المجمع الخدمى الذى تم إنشاؤه لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة، مشيرا إلى أن الجميع كان يعمل بجهد كبير لإتمام المشروعات التى تهدف لتحسين مستوى المعيشة للسكان، وكان الأهالى يستقبلون العمال ومسئولى المبادرة بكل حب وترحاب، خاصة بعدما شاهدوا عمليات التطوير الكبيرة التى طالت جميع القرى والنجوع فى مختلف محافظات الجمهورية.

واستكمل أن الأجر الكبير الذى يتقاضاه العاملون فى "حياة كريمة" كان فاتحة خير لهم، خاصة أن تلك المشروعات فتحت أبواب الرزق لكثيرين بعدما ضمنت لهم عملًا مستمرًا لفترة طويلة، وحققت الاستقرار المادى لهؤلاء العاملين وأسرهم، مشيرا إلى أن العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية جيد ومشرف، وجعلنا جميعًا نشعر بالفخر للمشاركة فى تحقيق كل تلك الإنجازات، كما أنه يساعد كل عامل على التقدم للعمل فى أى جهة فى المستقبل.