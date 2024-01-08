الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ قافلة بيطرية مجانية ضمن "حياة كريمة" في "محلة مرحوم" بالغربية

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.


وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  176 حيوان،و1075 طائر وصرف التحصينات والأدوية.
 

رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية

وأضاف " أنور"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

 

قافلة بيطرية مجانية بقرية محلة مرحوم القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا حياة كريمه والعيادات البيطرية

مواد متعلقة

الشباب والرياضة بالغربية تواصل مشروع الرواق الأزهري بمركز شباب كفر العبايدة

محافظ الغربية يزور المطرانية والكنيسة الإنجيلية بطنطا ويوزع هدايا الرئيس على الأطفال

مصرع شاب أثناء عبوره طريق الكورنيش فى طنطا

بسبب كثافة الشبورة.. مصرع شاب وإصابة آخر حال عبورهما الطريق فى المحلة

إصابة 5 ركاب فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق طنطا _المحلة بالغربية

وكيل صحة الغربية يتفقد فرق التأمين الطبى ضمن خطة تأمين الكنائس بالمحافظة

مصرع مدرس سقط من مصعد فى المحلة الكبرى

"تعليم الغربية": مراجعات تعليمية لجميع المراحل الدراسية فى كل المناهج

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

اليوم.. نظر دعوى علا غانم ضد طليقها

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

فوضى وانقسامات بسبب حرب غزة.. كواليس خناقة نتنياهو مع وزرائه فى اجتماع الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يعتدون بالضرب على فلسطيني من فحمة جنوب جنين

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من نابلس وقرية قبلان

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة