الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مدرس سقط من مصعد فى المحلة الكبرى

جثة
جثة

لقى مدرس مصرعه بمنطقة "أبو راضي" التابعة  لدائرة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إثر سقوطه من مصعد أحد الأبراج السكانية.

 

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بسقوط مصعد بصورة مفاجأة أسفر عنه وفاة شاب بمنطقة" أبو راضي"

 

تبين من المعاينة الأولية للجثمان أن به عدد من الكسور والجروح ونزيف داخلى 

 

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة الأولية للجثمان أن به عدد من  الكسور والجروح ونزيف داخلى.

 

المتوفي يعمل مدرس وكان متواجد بالبرج السكني لإعطاء أحد الطلاب درس خاص

 وتبين أن الجثمان  لشاب في العقد الثالث من عمره يعمل مدرس وكان متواجد بالبرج السكني لإعطاء أحد الطلاب درس خاص وعقب انتهائه صعد الى الأسانسير وحدث عطل أثناء نزوله وكان ما بين طابقين وعند محاولته الخروج من الأسانسير سقط منه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

 

وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية.
 

وفي سياق آخر قررت نيابة مركز بسيون بمحافظة الغربية تجديد حبس المتهم بإشعال النيران في زوجة شقيقة الأكبر 15 يومآ على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن ألقى عليها مادة حارقة "تنر" على خلفية نشوب مشادة كلامية بينها وبين والدة زوجها "حماتها " بقرية محلة اللبن، ووجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجنى عليها

 

كما قررت النيابة إخلاء سبيل الأم نظرًا لحالتها الصحية المتدهورة، كما قررت تأجيل الاستماع للمجني عليها لحين تحسن حالتها.

نطقة أبو راضي المحلة الكبري سقوطه من أسانسير الأبراج السكانية نزيف داخلي

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