الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب كثافة الشبورة.. مصرع شاب وإصابة آخر حال عبورهما الطريق فى المحلة

جثة
جثة

شهد الطريق الزراعي بجوار مدخل طريق المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مصرع شاب وإصابة آخر في حادث اصطدام سيارة أثناء عبورهما الطريق.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الأهالي بمصرع شاب وإصابة آخر في حادث اصطدام سيارة أثناء عبورهما الطريق.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية وفاة شاب ويدعى "معتز محمد محمد دياب" في العقد الثالث من عمرة وإصابة آخر ولم يستدل على بيانات له وتم نقله إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج اللازم.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثمان لأهله.


وحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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