الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب أثناء عبوره طريق الكورنيش في طنطا

مصرع شاب
مصرع شاب

لقي شاب مصرعه أثناء عبوره الطريق بطريق الكورنيش التابع لحى ثان طنطا بمحافظة الغربية، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق.

تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الأهالي بمصرع شاب  في حادث سير بسيارة أثناء عبوره الطريق.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية وفاة شخص يدعي "محمد محمد إبراهيم حمامة" في العقد الرابع من عمره، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثمان لأهله.

 

وحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 

 

عبوره الطريق بطريق الكورنيش بمحافظة الغربية صدمته سيارة لقى شاب شرطة النجدة الأجهزة الأمنية وتصاريح الدفن

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