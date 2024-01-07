محافظ الغربية يزور المطرانية والكنيسة الإنجيلية بطنطا ويوزع هدايا الرئيس على الأطفال

في أجواء تسودها روح الإخاء والمحبة قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء محمد عمار، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال زيارة إلى مطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية، ووزع خلالها هدايا الرئيس لجميع الأطفال الحاضرين.

وأكد محافظ الغربية أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كل التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وزار محافظ الغربية مطرانية طنطا، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي، والنائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، والنائبة إيريني ثابت، عضو مجلس الشيوخ.

وقام محافظ الغربية بتوزيع هدايا الرئيس إلى الأطفال داخل الكنيسة، مشيرا إلى أن هدية الرئيس للأطفال هي تعبير عن الحالة الرائعة التي نعيشها في مصر من الترابط والتماسك، وإلى حرص الرئيس على مشاركة أخواتنا الأقباط فى كل مناسبتهم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.