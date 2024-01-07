إصابة 5 ركاب فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق طنطا _المحلة بالغربية

أصيب ٥ ركاب باصابات متعددة بعد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "طنطا _المحلة" بالقرب من مدخل كارفور.



تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغات من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق "طنطا_ المحلة" بالقرب من مدخل كارفور.

تبين من التحريات الأولية إصابة عدد من الركاب من بينهم طلاب وطالبات بكسور وسحجات وكدمات متفرقة

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين من التحريات الأولية إصابة عدد من الركاب من بينهم طلاب وطالبات بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والاستماع إلي شهود العيان لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.