7 مصابين إثر انقلاب سيارة أجرة بمركز طامية بالفيوم

أُصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق طامية العزيزية الزراعي بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق طاميه العزيزية الزراعي، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.