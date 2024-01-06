السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

7 مصابين إثر انقلاب سيارة أجرة بمركز طامية بالفيوم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أُصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق طامية العزيزية الزراعي بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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إصابة 18 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "سفاجا - الغردقة"

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق طاميه العزيزية الزراعي، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

طريق طامية العزيزية محافظة الفيوم شرطة النجدة مستشفى طامية المركزى انقلاب سيارة الكشف الطبى

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