السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية": مراجعات تعليمية لجميع المراحل الدراسية فى كل المناهج

الدراسة
الدراسة

قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، تزامنا مع قيام الإدارات التعليمية العشر بتفعيل المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، في جميع المواد الدراسية بعرض أفلام قصيرة عن المشروع القومى لتنمية الأسرة للتوعية بالمشروع أمام الطلاب قبل البدء في المراجعات والاستفادة من هذا التجمع الطلابى.

وأضاف المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية  يشمل عددا من المحاور والبرامج التى تستهدف الارتقاء بالخدمات الموجهه للمواطنين والتوعية ببناء أسرة صغيرة وأبناء متعلمين مثقفين أصحاء ودعم التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة وذوى الهمم ومكافحة التسرب من التعليم خلال الانشطة والفعاليات التى تنظمها.

وأكد أن الجهود  التى تقوم بها المديرية والإدارات التعليمية لتنظيم المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الاعدادية في جميع المواد  لرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، والتصدي في وجه الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة.

المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية افلام قصيرة عن المشروع القومى لتنمية الاسرة التجمع الطلابى ببناء أسرة صغيرة ودعم التمكين الاقتصادى

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