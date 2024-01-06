لجنة "الصحفيين" بالغربية تهنئ مطران طنطا بعيد الميلاد المجيد

بعث الكاتب الصحفي ناصر أبوطاحون، رئيس لجنة نقابة الصحفيين بمحافظ الغربية، برقية تهنئة إلى الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والأنبا أغناطيوس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية المسيحية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وهنَّأت لجنة نقابة الصحفيين بمحافظ الغربية أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعين المولى أن يجعله عيدًا سعيدًا على الجميع وأن يحفظ مصر وشعبها، ويعيد هذه الأيام على الجميع بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام.

محافظ الغربية يهنئ البابا تواضروس الثاني

يأتي ذلك فيما بعث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وجاء في نصها: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد سائلين المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية بالخير والبركات، ومزيد من الإنجازات في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي".