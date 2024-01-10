الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب جرعة.. مدمن يحرق منزله ويتسبب في مقتل شقيقه باالدرب الأحمر

مكان الحريق
مكان الحريق

تعالت الأصوات بين أزقة وشوارع الدرب الأحمر، الأربعاء، ليهرول الجميع لفض المشاجرة التي نشبت بين شاب ووالده في إحدى عقارات المنطقة وخلال تجمع الجيران أسفل العقار للصعود اندلع حريق ضخم في الشقة وخرجت النيران من النوافذ والأبواب.

حبس المتهم بسرقة محتويات السيارات في الدرب الأحمر

ضبط المتهم بسرقة سيارة فى الدرب الأحمر

الجميع يحاول الصعود وإخماد الحريق لكن باتت جميع محاولاتهم بالفشل وبدأت النيران تتمدد وتتوغل في غرف الشقة ليسقط شقيق الشاب قتيلًا ويقفز الشاب ووالده من الشرفة قبل الاحتراق، وتأتي الحماية المدنية وتخمد الحريق قبل أن يصل لجميع طوابق العقار.

لم تكن تلك المشاجرة الأولى للشاب مع والده فدائمًا تنشب بينهما الكثير من الخلافات وذلك بسبب رفض الأب الإنفاق على المخدرات التي يتعاطاها نجله ففي كل مره يتدخل شقيقه والجيران ويقوموا بفض الخلاف، لكن كان الخلاف شديد جدًا في تلك المره مما جعل الشاب يحضر أسطوانة غاز " أنبوبة" ويقوم بتهديد والده إذا لم يحضر الأموال، وعند رفض والده قام بإشعال النيران في المنزل بأكمله، وفقًا لما ذكره أحد شهود العيان في حديثة لـ"الدستور".

وأضاف أن المتهم كان مُدمن للمخدرات وكان يفتعل الكثير من المشاكل مع الجيران وشقيقه  ووالده، وذكر أن الأب كان متزوجًا من سيدتين وعقب وفاة زوجته الأولى "والدة المتهم"، ذهب وعاش مع زوجته الثانية برفقة نجلها، ومن هنا بدأت تنشب الخلافات عندما رفض الأب الإنفاق على نجله بسبب إدمانه للمخدرات.

منطقة الدرب الأحمر المشاجرة النيران الشقة الشاب شاب ووالده الجيران المواد المخدرة

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