بعد تحذيرات هيئة الدواء.. حقيقة الفوار"القاتل" في الأسواق

نشرت منذ أيام قليلة هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحذيرًا بشأن فوار الحموضة الذي يتناوله عدد كبير من المصريين، حيث أوضحت ان هناك عدة نصائح وعوامل يجب توافرها لعدم تفاعله مع الأدوية الاخري.

تحذيرًا بشأن فوار الحموضة

وفي جولة ميدانية بعدد من الصيدليات، لرصد وتحري مدي خطورة هذا الأمرعلي صحة المواطنون، تحدثنا مع عدد من المختصين في هذا الأمر، وكانت البداية داخل صيدلية الدكتور عمر بمنطقة العمرانية،حيث قال الدكتور المختص بالصيدلية" هذا النوع من الفوار عليه سحب شديد خصوصًا في الأماكن الشعبية مثل العمرانية، ولكن للامانة لم تأتي لنا أي شكوي بخصوصه حتي الأن، ومن الناحية الطبية ليس لدي اي معلومة مؤكدة حول خطورته علي صحة المواطن ".

ويقول صاحب شركة أدوية يدعي م.ع قال" الموضوع حقيقي طالما هيئة الدواء اعلنت ده عبر صفحتها الرسمية، وأنا اعتقد ان المشاكل كلها في فوار الفواكه للحموضة بسبب تفاعل مكوناته مع مكونات أدوية أخري، مثل العلاجات التي تحتوي علي مادةالكورتيزون، البريدنزولون، وهي من المواد العلاجية الشهيرة التي يؤثر الفوار علي مستواها في الدم، ويصعب من امتصاصها بصورة كاملة وسريعة، كما انني انصح مرضي مرضي القلب والضغط بالحد من استخدامه بكثرة، لتفادي الأثار الجانبية له ".

هيئة الدواء المصرية

دكتور إسلام يوسف استشاري الكبد والجهاز الهضمي ورئيس قسم المناظير بمستشفي أم المصريين، يقول : في الواقع فوار الحموضة له أنواع ومكونات عديدة، لكن هناك نوع شعبي يستخدمه الكثير من المصريون، وهو فوار الفواكه، وهو ما تقصده تحذيرات هيئة الدواء المصري، حيث يؤدي في بعض الحالات إلي أثار جانبية كثيرة، تختلف من شخص لأخر، تتفاعل المادة الطبية به مع عدد من الأدوية الأخري مما يصعب مهمة امتصاصها بالدم، وتقلل من فاعلية هذه الأدوية مما يؤثر علي مدي استفادة جسم المريض منها، وخلال مباشرتي لبعض الحالات المرضية، اقوم بوصف فوارات بديلة في روشتة المريض، واتجاهل تمامًا فوار الفواكه في روشتتي، لعلمي أثاره الجانبية العديدة، بجانب قلة فائدته العلاجية مقارنة بأنواع أخري، لكن في النهاية يستخدمه عدد كبير من المصريين بسبب سعره الزهيد، واطلقوا عليه الفوار الشعبي، وانصح مستخدميه بفصل ساعة أو ساعتين بينه وبين الأدوية العلاجية الأخري ".

بينما يقول الدكتور مجدي خيري استشاري الباطنة والجهاز الهضمي " تابعت بالتأكيد تحذيرات هيئة الدواء عبر صفحتها الرسمية، وبالفعل هناك خطورة قد تصيب المريض في حالة تناول هذا النوع من الفوار مع بعض الأدوية التي مواد سريعة التفاعل، وللأمان الزيادة، اذا لزم الأمر ان يتم تناوله في وقت بعيد عن الأدوية الأخري لتفادي اي مضاعفات صحية له ".

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