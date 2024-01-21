الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تحذيرات هيئة الدواء.. حقيقة الفوار"القاتل" في الأسواق

تحذير من دواء الحموضة
تحذير من دواء الحموضة

نشرت منذ أيام قليلة هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحذيرًا بشأن فوار الحموضة الذي يتناوله عدد كبير من المصريين، حيث أوضحت ان هناك عدة نصائح وعوامل يجب توافرها لعدم تفاعله مع الأدوية الاخري.

txt

أحد علماء ستانفورد: مصر تستعد لإنتاج أول دواء طبيعي لعلاج "كوفيد 19" (فيديو)

تحذيرًا بشأن فوار الحموضة

وفي جولة ميدانية بعدد من الصيدليات، لرصد وتحري مدي خطورة هذا الأمرعلي صحة المواطنون، تحدثنا مع عدد من المختصين في هذا الأمر، وكانت البداية داخل صيدلية الدكتور عمر بمنطقة العمرانية،حيث قال الدكتور المختص بالصيدلية" هذا النوع من الفوار عليه سحب شديد خصوصًا في الأماكن الشعبية مثل العمرانية، ولكن للامانة لم تأتي لنا أي شكوي بخصوصه حتي الأن، ومن الناحية الطبية ليس لدي اي معلومة مؤكدة حول خطورته علي صحة المواطن ".

 ويقول صاحب شركة أدوية يدعي م.ع قال"  الموضوع حقيقي طالما هيئة الدواء اعلنت ده عبر صفحتها الرسمية، وأنا اعتقد ان المشاكل كلها في فوار الفواكه للحموضة بسبب تفاعل مكوناته مع مكونات أدوية أخري، مثل العلاجات التي تحتوي علي  مادةالكورتيزون، البريدنزولون، وهي من المواد العلاجية الشهيرة التي يؤثر الفوار علي مستواها في الدم، ويصعب من امتصاصها بصورة كاملة وسريعة، كما انني انصح مرضي مرضي القلب والضغط بالحد من استخدامه بكثرة، لتفادي الأثار الجانبية له ".

txt

هيئة الدواء المصرية: 94% نسبة الاكتفاء الذاتي

هيئة الدواء المصرية

دكتور إسلام يوسف استشاري الكبد والجهاز الهضمي ورئيس قسم المناظير بمستشفي أم المصريين، يقول : في الواقع فوار الحموضة له أنواع ومكونات عديدة، لكن هناك نوع شعبي يستخدمه الكثير من المصريون، وهو فوار الفواكه، وهو ما تقصده تحذيرات هيئة الدواء المصري، حيث يؤدي في بعض الحالات إلي أثار جانبية كثيرة، تختلف من شخص لأخر، تتفاعل المادة الطبية به مع عدد من الأدوية الأخري مما يصعب مهمة امتصاصها بالدم، وتقلل من فاعلية هذه الأدوية مما يؤثر علي مدي استفادة جسم المريض منها، وخلال مباشرتي لبعض الحالات المرضية، اقوم بوصف فوارات بديلة في روشتة المريض، واتجاهل تمامًا فوار الفواكه في روشتتي، لعلمي أثاره الجانبية العديدة، بجانب قلة فائدته العلاجية مقارنة بأنواع أخري، لكن في النهاية يستخدمه عدد كبير من المصريين بسبب سعره الزهيد، واطلقوا عليه الفوار الشعبي، وانصح مستخدميه بفصل ساعة أو ساعتين بينه وبين الأدوية العلاجية الأخري ".

بينما يقول الدكتور مجدي خيري استشاري الباطنة والجهاز الهضمي " تابعت بالتأكيد تحذيرات هيئة الدواء عبر صفحتها الرسمية، وبالفعل هناك خطورة قد تصيب المريض في حالة تناول هذا النوع من الفوار مع بعض الأدوية التي مواد سريعة التفاعل، وللأمان الزيادة، اذا لزم الأمر ان يتم تناوله في وقت بعيد عن الأدوية الأخري لتفادي اي مضاعفات صحية له ".

420051100_1397069244271297_4105183025057958460_n
420051100_1397069244271297_4105183025057958460_n
d6740bf8-726d-4a15-b3aa-9d69cf52fb01
d6740bf8-726d-4a15-b3aa-9d69cf52fb01
تحذيرا بشأن فوار الحموضة فوار الحموضة الحموضة موقع التواصل الاجتماعي الأدوية هيئة الدواء المصرية

الأكثر قراءة

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

سياسيون: زيارة رئيس الصومال لمصر هدفها حشد الدعم لمواجهة تهديدات أديس أبابا

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

فيتوريا يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردى (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة