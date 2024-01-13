الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مقاهي القاهرة والجيزة.. افتتاح أمم أفريقيا بمصر هو الأعظم ومشاركة "نمبر وان" فخر لنا

مقاهى مصر
مقاهى مصر

شهدت منذ قليل مقاهي محافظتي القاهرة والجيزة اقبالًا كبيرًا من قبل المواطنون، بالتزامن مع انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية المقامة بكوت ديفوار، والتي تجمع منتخبي الأخير مع نظيره  منتخب غينيا بيساو، ويقودها طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم الساحة الدولي أمين عمر، وطاقمه المكون من محمود عاشور وأحمد أبو الرجال.

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يقول أحمد أشرف أحد الحاضرين مبكرًا لمقهي الطابية بالقرب من نفق الهرم لمشاهدة المباراة الافتتاحية " حضرت بوقت كافٍ لمتابعة الافتتاح الذي يحيه النجم المصري محمد رمضان الذي اعشقه واعشق أعماله الفنية، ولكني اعتقد ان افتتاح بطولة كأس الامم الافريقية التي اقيمت في مصر عام 2019م، هو الأهم والأفضل على الأطلاق، مع كامل احترامنا لحفل افتتاح هذه البطولة، واعتقد أن منتخب كوت ديفوار البلد المضيف هيقدم بطولة كبيرة، وحظوظه موجودة في المنافس على الأميرة الإفريقية، وبالطبع أتمنى فوز منتخبنا الوطني باللقب الثامن في تاريخه، خاصة وأننا صعدنا في النهائي الماضي ولم يحالفنا الحظ، وخسرنا اللقب أمام منتخب السنغال".

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وفي منطقة المنيل حيث مقهى القصر، يقول محمد حسام،  "افتتاح البطولة هذه النسخة جيد ولكنه ليس بمستوى افتتاح مصر 2019م، الذي سيظل الأفضل عبر تاريخ البطولة، ويتوقع أن تشهد هذه البطولات ظهور منتخبات جديدة على الساحة الأفريقية، منها منتخبات جنوب إفريقيا ومالي وغينيا، وفي النهاية ان شاء الله البطولة مصرية، خاصة وأن قائمة المنتخب الوطني في الوقت الحالي مميزة، والاحتياطي مثل الأساسي تمامًا، وهي ميزة قليل جدًا ان تحدث، وبإذن الله محمد صلاح وزملائه يستطيعون احراز الثامنة".

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بينما يقول منتصر يعمل بأحد المقاهي بمنطقة شارع المحطة "الحضور لمشاهدة المباراة الافتتاحية كان متوسط، ولكن من المنتظر ازدياده مع توالي المباريات بالبطولة، وخاصة مباريات المنتخب الوطني، التي ستبدأ مساء غدًا بمواجهة منتخب موزمبيق، واتمنى الفوز لمصر بهذه المباراة لتكون بمثابة فاتحة خير علينا للتويج باللقب".

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