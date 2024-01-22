تعليقات الجماهير : زعلانين من صلاح وان شاء الله المنتخب هيكسب

لحظات قليلة وتنطلق مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب الرأس الأخضر في ختام جولات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بكوت ديفوار، ويدير اللقاء الحكم التشادي الحاج محمد اللاهو، وتضم المجموعة منتخبات أخرى مثل غانا موزمبيق، الذين يتواجهان في نفس التوقيت .

استطلعت “الدستور” رأي الجمهور حول التشكيل المتوقع للمنتخب وحظوظه في المباراة، وكانت البداية مع المهندس محمد أحمد الذي قال " بإذن الله النصر لمصر واتوقع الفوز ٢/٤، وفي النهاية لن يؤثر علينا غياب محمد صلاح الذي سيرحل عقب المباراة للعلاج من الاصابة التي لحقت به في مباراة غانا، وان كنا زعلانين منه بعض الشيء زعل المحبين، خاصة وانه نجم كبير كان وجوده مهم جدا ًمع المنتخب في حالة الوصول للأدوار الاقصائية ".

بينما يقول عم محمود أعمال حرة " منتخب مصر قادر يفرحنا زي ما ماحصل قبل كده أيام أبو تريكة وعمرو زكي، وزي الأهلي ما معودنا دايماً، واعتقد ان البطولة السنة دي صعبة شوية ولكن رجالتنا قادرة تحققها بالعزيمة والاجتهاد ووضع الخطة الجيدة لكل مباراة، واتوقع فوز المنتخب بنتيجة ٠/٢ ".

ويقول خالد لاعب كرة ناشئ "غياب محمد صلاح اكيد هيفرق معانا، لانه نجم كبير ومصنف عالمياً، وزعلان بسبب إعلانه ترك المعسكر عقب المباراة، لكن في النهاية جميع لاعبي المنتخب الوطني على كفاءة فنية عالية، خاصة إذا شاركت أحسن لاعب في مصر أحمد السيد زيزو، سيحدث الفارق بإذن الله ويصعد لدور الـ١٦، واتمنى فقط ان يشارك كل لاعب في مكانه الطبيعي، خاصة وأن منتخب الرأس الأخضر قوي جداً ويملك لاعبين على كفاءة عالية من مهارة التسديد".

وهو ما اتفق عليه أيضاً، طالب جامعي يدعى علي، حيث قال " علي منتخبنا الوطني الحذر من التسديدات القوية لمنتخب الرأس الأخضر، خاصة بعد ما شاهدناه في مبارتهم مع منتخب موزمبيق، وبإذن الله الفوز لمصر"، وقال عبد الرحمن محاسب قانوني" اتمني غياب محمد صلاح يكون حافزا لباقي اللاعبين، ويقدموا يسعدونا ويصعدون من هذه المجموعة اللي صعبناها علي نفسنا بطريقة درامية، وان كان الموقف لسه في أيدينا ونستطيع الفوز و الصعود دون النظر لنتائج المباريات الأخري ".