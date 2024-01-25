الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طفل يتجول فى معرض الكتاب حاملًا علم فلسطين

معرض الكتاب
معرض الكتاب

سجلت فلسطين حضورًا كبيرًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس من خلال الكتب التي تناولت القضية الفلسطينية ما بين الماضي والحاضر ومن بين تلك اللفتات الرائعة تجول أحد الأطفال حاملا علم فلسطين بين أروقة المعرض.

فلسطين في معرض الكتاب

ورصدت "الدستور" الطفل حامل العلم ويدعى محمد خالد من مدينة حلوان حيث قال والده إن دوره يحتم عليه توعية أبنائه بالقضية الفلسطينية والتضامن مع الأشقاء هناك واستنكار الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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