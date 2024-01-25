إقبال كبير على جناح المجلس الوطني للثقافة بالأردن في معرض الكتاب

حرص عدد كبير من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، اليوم الخميس، على زيارة جناح b4، الخاص بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالمملكة الأردنية الهاشمية.



أعرب أحمد عبدالظاهر، أحد المسؤولين عن جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالمملكة الأردنية الهاشمية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في أرض المعارض والمؤتمرات الدولية لـ الدستور إن الجناح يلقى رواجًا كبيرًا لم يتوقعه أحد في الساعات الأولى.

تابع أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعتبر أهم منافذ طرح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالمملكة الأردنية الهاشمية لإصدارته، مشيرًا هناك مجموعة كبيرة تحرص على شراء احتياجاتها من اصدارات المجلس في معرض الكتاب.



وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 في نستخة الـ"55"، غدًا الخميس، خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ وذلك تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

افتتاح معرض الكتاب 2024

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد تفقدت اللمسات النهائية لتجهيزات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قبيل افتتاحه اليوم، إذ يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

من المقرر أن يستمر العمل في معرض الكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

ويمكن للراغبين في دخول معرض الكتاب 2024 الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية عبر الرابط من هنا واتباع عدد من الخطوات؛ وهي كالتالي:

- اختيار أيقونة شراء تذكرة.

- اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في إنشاء حساب على موقع المعرض.

- إدخال رقم تليفونك المحمول.

- تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه من المعرض.

- الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان - كارت ميزة - أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

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