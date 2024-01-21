الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"يا تخليني أغش يا تتحملي".. أم شهد: زميلة بنتي بهدلتها وعايزة حقها

شهد أحمد
شهد أحمد

أثارت واقعة ضرب الطالبة شهد أحمد، أحد مشاهير برنامج التيك توك الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خرجت والدتها وتحدثت عن الواقعة.
 

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قالت والدة شهد أحمد على فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ابنتها شهد تعرضت للاعتداء بالضرب في المدرسة، إذ قامت إحدى زميلاتها بالضربها وشد حجابها في لجنة الامتحان، ما جعل شهد تنفقد الوعي.

في اليوم التالي توجهت والدة شهد أحمد  للمدرسة وأشتكت الفتاة وطالبت بحق ابنتها، إلا أنها وجدت الفتاة تعتدي عليها وتطلب منها تربية ابنتها.

وعلى الجانب الأخر، خرجت الفتاة المتهمة بضرب البلوجر شهد أحمد، وقالت إن شهد كانت تسبها بأشنع الألفاظ وتهاجمها بشكل دائم، وتوعدت بضربها.
 

واقعة ضرب الطالبة التيك توك مواقع التواصل الاجتماعي البلوجر شهد ضرب البلوجر شهد

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