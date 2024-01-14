بعد بلاغ للنائب العام.. تعرف على مصير البلوجر سوزى الأردنية

عقب تقديم بلاغ للنائب العام ضد البلوجر سوزي الأردنية بتهمة هدم القيم الأسرية، نرصد العقوبة القانونية في حالة الإدانة ومصيرها القانوني.

المصير القانوني للبلوجر سوزي الأردنية

قال الخطيب محمد، خبير قانوني، إن النائب العام يفحص البلاغ المقدم أولًا وإذا ثبتت الإدانة يتم تحويله للنيابة المختصة، وفي هذه الحالة تواجه الفتاة تهمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة والتعدي على القيم الآسرية المصونة، وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتابع أن المادة تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه»، وذلك عقب توجيه تهمة هدم القيم الأسرية بمحتوى إباحي في المجتمع المصري.

تفاصيل البلاغ

وتقدم محامي ببلاغ للنائب العام ببلاغ ضد البلوجر سوزي الأردنية والتي نشرت في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصلة من السباب والتحقير لوالدها على العامة.

جاءت تفاصيل البلاغ ضد سوزي الأردنية، بأنه بعد أن أثارت سوزي أيمن والمشهورة باسم سوزي الأردنية ردود أفعال غاضبة من المجتمع المصري والعربي بعد فضيحة السباب والتحقير لوالدها على مواقع التواصل الاجتماعي في بث عام.

وأوضح البلاغ أنه إن كان هناك قيد على الإبلاغ على تلك الأفعال الإجرامية باعتبار السب والقذف من جرائم الشكوى طبقًا لنص المادة 3 إجراءات جنائية إلا أن ما فعلته ذلك البلوجر تعدي هذا الأمر ليصل لحد الإجرام بالمعنى الحرفي للجريمة هدم القيم الأسرية.

وطالب البلاغ بسرعة القبض علي سوزي الأردنية للتحقيق معها واستصدار أمر بمنعها من السفر تمهيدًا لتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة واتخاذ اللازم قانونًا.