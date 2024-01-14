الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد بلاغ للنائب العام.. تعرف على مصير البلوجر سوزى الأردنية

البلوجر سوزى الأردنية
البلوجر سوزى الأردنية

عقب تقديم بلاغ للنائب العام  ضد البلوجر سوزي الأردنية بتهمة هدم القيم الأسرية، نرصد العقوبة القانونية في حالة الإدانة ومصيرها القانوني.

المصير القانوني للبلوجر سوزي الأردنية

قال الخطيب محمد، خبير قانوني، إن النائب العام يفحص البلاغ المقدم أولًا وإذا ثبتت الإدانة يتم تحويله للنيابة المختصة، وفي هذه الحالة تواجه الفتاة تهمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة والتعدي على القيم الآسرية المصونة، وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتابع أن المادة تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه»، وذلك عقب توجيه تهمة هدم القيم الأسرية بمحتوى إباحي في المجتمع المصري.

تفاصيل البلاغ

وتقدم محامي ببلاغ للنائب العام ببلاغ ضد البلوجر سوزي الأردنية والتي نشرت في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصلة من السباب والتحقير لوالدها على العامة.

جاءت تفاصيل البلاغ ضد سوزي الأردنية، بأنه بعد أن أثارت سوزي أيمن والمشهورة باسم سوزي الأردنية ردود أفعال غاضبة من المجتمع المصري والعربي بعد فضيحة السباب والتحقير لوالدها على مواقع التواصل الاجتماعي في بث عام.

وأوضح البلاغ أنه إن كان هناك قيد على الإبلاغ على تلك الأفعال الإجرامية باعتبار السب والقذف من جرائم الشكوى طبقًا لنص المادة 3 إجراءات جنائية إلا أن ما فعلته ذلك البلوجر تعدي هذا الأمر ليصل لحد الإجرام بالمعنى الحرفي للجريمة هدم القيم الأسرية.

وطالب البلاغ بسرعة القبض علي سوزي الأردنية للتحقيق معها واستصدار أمر بمنعها من السفر تمهيدًا لتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة واتخاذ اللازم قانونًا.

البلوجر سوزي الأردنية العقوبة القانونية حالة الإدانة هدم القيم الأسرية

مواد متعلقة

بعد ضبط تاجر ذهب خام.. حقيقة غلق محلات الصاغة ووقف بيع الذهب فى مصر

الهلال الأحمر الفلسطينى: أكثر من 8 آلاف بلاغ عن مفقودين فى غزة

بلاغ يتهم تاجر ذهب ونجله بالاستيلاء على 1.2 مليون جنيه في الدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل| وول ستريت جورنال: عملية الاحتلال العسكرية للسيطرة على جنوب غزة "صعبة"

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 14-1-2024 فى البنوك 

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

سعر الذهب اليوم الاحد 2024/1/14 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

حالة الطقس اليوم الأحد 2024/1/14 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال : مقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك جنوب قطاع غزة

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل