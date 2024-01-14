بعد ضبط تاجر ذهب خام.. حقيقة غلق محلات الصاغة ووقف بيع الذهب فى مصر

أكدت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية انتظام حركة البيع والشراء والتسعير بالصاغة، كذلك تجارة التجزئة والجملة تعمل بشكل طبيعي واستقبلت المستهلكين على مدار اليوم.

كما أكدت الشعبة، في بيان صحفي اليوم لجموع المستهلكين، سلامة مدخراتهم من الذهب، فلا يوجد بأي شكل من الأشكال ما قد يعوق حركة البيع أو الشراء، ولزم التوضيح لما قد تشكله مثل هذه الإشاعات من خلق حالة من التوتر بالأسواق أو بين المستهلكين.

جاء ذلك توضيحا علي ما تم في الصاغة من ضبط لتاجر خام ولم يتم أي إغلاق للصاغة والعمل منتظم بالصاغة حتى هذه اللحظة والأسعار اللحظية معلنة على التطبيق والموقع الرسمي للشعبة.

ونفت الشعبة العامة للذهب رسميا ما أشيع على بعض المواقع من غلق للصاغة ومنع أصحاب المحلات أو المستهلكين من الوصول لمحالهم، كما أكدت انتظام عملية البيع والشراء حتى هذه الساعة.