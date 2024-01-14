الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد ضبط تاجر ذهب خام.. حقيقة غلق محلات الصاغة ووقف بيع الذهب فى مصر

الذهب
الذهب

أكدت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية انتظام حركة البيع والشراء والتسعير بالصاغة، كذلك تجارة التجزئة والجملة تعمل بشكل طبيعي واستقبلت المستهلكين على مدار اليوم.

كما أكدت الشعبة، في بيان صحفي اليوم لجموع المستهلكين، سلامة مدخراتهم من الذهب، فلا يوجد بأي شكل من الأشكال ما قد يعوق حركة البيع أو الشراء، ولزم التوضيح لما قد تشكله مثل هذه الإشاعات من خلق حالة من التوتر بالأسواق أو بين المستهلكين.

جاء ذلك توضيحا علي ما تم في الصاغة من ضبط لتاجر خام ولم يتم أي إغلاق للصاغة والعمل منتظم بالصاغة حتى هذه اللحظة والأسعار اللحظية معلنة على التطبيق والموقع الرسمي للشعبة.

ونفت الشعبة العامة للذهب رسميا ما أشيع على بعض المواقع من غلق للصاغة ومنع أصحاب المحلات أو المستهلكين من الوصول لمحالهم، كما أكدت انتظام عملية البيع والشراء حتى هذه الساعة.

الشعبة العامة للذهب الغرف التجارية حركة البيع والشراء الصاغة المستهلكين ضبط

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم السبت 13 يناير 2024| مصنعية جرام الذهب عيار 21

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم جنوب الخليل بالضفة الغربية (فيديو)

وزير الحرب بحكومة الاحتلال ينسحب من اجتماع مجلس الحرب غاضبًا

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل