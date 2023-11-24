الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بلاغ يتهم تاجر ذهب ونجله بالاستيلاء على 1.2 مليون جنيه في الدقهلية

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

حرر 4 أشخاص بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، محضرًا بقسم شرطة أول المنصورة يتهمون تاجر مشغولات ذهبية ونجله بالتحصل منهم على 3 كيلو مشغولات ذهبية ومبلغ مليون و250 ألف جنيه مقابل تشغيلهم بنسبة أرباح ومغادرتهم البلاد بعد الاستيلاء على أموالهم. 

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من كل من: "دانی.م.ع"، 31 عامًا، تاجر مصوغات ذهبية، و" أحمد.ح.ف.ا"، 29 عامًا، عامل بالخارج، و" ريهان.م.ع.س"، 55 عامًا، موظفة، و"فوزى.م.ج"،49 عامًا، سائق تاكسى، وجميعهم يقيمون المنصورة، يتهمون" إبراهيم.ا.إ.س"، 60 عامًا، صاحب محل مصوغات ذهبية، "و نجله "خ"، ۳۰ عامًا، عامل طرف والده، لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مشغولات ذهبية.

وقدرت المشغولات الذهبية والمبالغ المالية بإجمالي 1300 جرام من المُبلغ الأول، و732 جرام ومبلغ مليون و250 الف جنيه من المبلغ الثاني، و630 جرام من المُبلغ الثالث، و93 جرام من المُبلغ الرابغ. وقال محرروا البلاغ في محضر الشرطة، ان المتهم ونجله تحصلوا على المشغولات الذهبية والأموال منذ حوالى 6 شهور بعد اقناعهم بتشغيلها في المحل طرفهما وإعطائهم أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبلغ المالي والمشغولات الذهبية إليهم.

وجرى الاستعلام عن المتهمين، وبالفحص تبيَّن مغادرتهم المذكوران للبلاد بتاريخ 19/11/2023 عبر مطار القاهرة وصولًا لمطار جدة بالمملكة العربية السعودية. 

وكلَّف مدير المباحث الجنائية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول وضباط إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة. 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11052 إداري قسم أول المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مدينه المنصوره محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية قسم شرطة أول المنصورة تحرير محضر

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