دعاء فاروق تنفعل بعد تحقق نبؤة انفصال العوضي: هتكفروا ولا إيه؟

أثار فيديو إنفعال الإعلامية دعاء فاروق على كلام العرافة ليلى عبداللطيف التي تنبأت بانفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي خلال 2024، وطالبت رواد التواصل بتوخي الحذر وعدم الإنجراف وراء أحاديث المنجمين.

قالت دعاء فاروق في فيديو على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل إنه لا يجب أن نصدق حديث العرافات، لأنه حرام، قائلة:«كذب المنجومون ولو صدقوا»، وطالبت رواد مواقع التواصل بالتعامل مع الأمر بأنه عادي، وعدم الالتفات لمثل هذه التوقعات التي تبدوا هزلية».

وتابعت "أنا مش هقدر أذكر أسماء حد، بس المهم موضوع التوقعات، مستنكرة الترويج لمثل هذه الحلقات والبرامج من قبل الإعلام، وأستنكرت كون علم يتحدث عن المستقبل لأن الغيب لا يعلمه إلا الله.