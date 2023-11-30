الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دعاء فاروق تكشف أسرارًا وكواليس لأول مرة حول إصابة زوجها بالسرطان

دعاء فاروق
دعاء فاروق

تحل الإعلامية دعاء فاروق وزوجها في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس"، في العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل على قناة "الحياة".

يعد اللقاء هو أول ظهور تليفزيوني تكشف دعاء فاروق من خلاله عن أسرار وكواليس خاصة تذاع لأول مرة حوّل اصابة زوجها بسرطان القولون، والظروف الصعبة التي مروا بها.

كما تكشف دعاء فاروق خلال الحلقة عن عملها كمضيفة طيران ثم مذيعة وقرارها بارتداء الحجاب، ويتحدث الزوجان خلال الحلقة عن حياتهما الخاصة وأولادهما.

الإعلامية دعاء فاروق عمرو الليثي الإعلامي واحد من الناس الحياة

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