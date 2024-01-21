الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الصف الثاني الثانوي لـ « الدستور»: امتحان الأحياء كان يحتاج لمجهود ذهني كبير

الامتحانات
الامتحانات

انتهي طلاب الصف الثاني الثانوي، في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، من أداء مادة الأحياء، طلاب الشعبة العلمية.
 

وقالت إسراء عبدالله، الطالبة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إن امتحان مادة الأحياء كان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يكن هناك أي أزمة في الأسئلة، وكانت كلها في سياق المنهج الدراسي.

فيما أوضحت سناء عبدالحميد، الطالبة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي لـ"الدستور"، إن الامتحان كان متوسط، وتضمن بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير دقيق، وأن الامتحان يحتاج لمجهود كبير.

فيما أشارت شيماء عبدالله، الطالبة في الصف الثاني الثانوي بمدرسة أحمد عرابي، أن الإمتحان كان في مستوي الطالب فوق المتوسط وتضمن عدد من الاسئلة صعبة وتحتاج لمجهود كبير، وتفكير لحل الأسئلة.

 

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الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة لإدارة العمرانية التعليمية مدرسة أحمد عرابي الطالبة في الصف الثاني الثانو

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