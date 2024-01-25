اتحاد الناشرين: إقبال كبير على فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب

كشف الدكتور سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين، وعضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة للكتاب، عن أهم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن هناك توافدًا كبيرًا على معرض الكتاب والمختلف هذا العام في كل تفاصيله عن الفعاليات السابقة.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء افتتح اليوم فعاليات أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، موضحًا أن هناك إصدارات كثيرة هذا العام بالنسبة للناشرين المصريين والعرب.

وأشار إلى أن هناك اقبالًا كبيرً جدًا على معرض القاهرة للكتاب علي عكس كل الأجواء التي كانت تسيطر وذلك نتيجة عدد من العروض المقدمة من الناشرين والمثقفين، وكذلك الملكية الفكرية.