الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اتحاد الناشرين: إقبال كبير على فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب

الدكتور سعيد عبده
الدكتور سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين

كشف الدكتور سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين، وعضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة للكتاب، عن أهم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن هناك توافدًا كبيرًا على معرض الكتاب والمختلف هذا العام في كل تفاصيله عن الفعاليات السابقة.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء افتتح اليوم فعاليات أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، موضحًا أن هناك إصدارات كثيرة هذا العام بالنسبة للناشرين المصريين والعرب.

وأشار إلى أن هناك اقبالًا كبيرً جدًا على معرض القاهرة للكتاب علي عكس كل الأجواء التي كانت تسيطر وذلك نتيجة عدد من العروض المقدمة من الناشرين والمثقفين، وكذلك الملكية الفكرية.

اتحاد الناشرين معرض القاهره الدولي للكتاب دي ام سي

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