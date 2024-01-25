الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وسيم السيسى لـ"الشاهد": 88.6% من المصريين لديهم جينات تعود للملك توت عنخ آمون

الدكتور وسيم السيسي
الدكتور وسيم السيسي

أكد الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، أن 88.6% من المصريين لديهم جينات تعود للملك توت عنخ آمون. 

 

وقال السيسي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "، وفي سنة 2010 قام زاهي حواس مع يحيي زكريا عالم الجينات وسمية إسماعيل بدارسة علي المومياوات الخاصة بأسرة توت عنخ أمون ونيفرتيتي ونشروا الخريطة في أكبر مجلة علمية وهي جاما، ونتيجة الدراسة الخريطة الجينية لأسرة توت عنخ آمون، وبعدها قامت مجوعة أخري علي رأسها طارق طه، بدراسة جينات المصريين الحاليين مع جينات أسرة توت عنخ أمون، وأظهرت 88.6% من المصريين لديهم جينات توت عنخ آمون".

 

 وأضاف:" الذي يثبت أننا أحفاد هؤلاء العظماء، وأكد هذا أخيرًا بحث خطير جدًا في المانيا والذي أخذ جائزة نوبل بريز، عن مومياوات 1900 قبل الميلاد إلى 600 بعد الميلاد وقارنوا بين المصريين الحاليين إلى ما قبل الميلاد ووجود نفس النتيجة أن الجينات متطابقة، وخرجوا بنتجية خطيرة أن الجين الأأسود لا وجود له حتي الـ600 الميلادية في مصر وظهر علي استحياء بعد الـ600 ميلادية، وأن الجين الأفريقي لا وجود له حتي الـ600 الميلادية".

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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