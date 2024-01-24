يوسف القعيد: الرئيس السيسى ضمن 3 زعماء حاولوا بناء مصر عبر التاريخ

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو واحد من ضمن 3 زعماء حاولوا بناء مصر بالفعل على مر التاريخ.

وأضاف القعيد، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "أون": "عندي الشجاعة أعتذر للرئيس الراحل السادات عن مهاجمتي لاتفاقية كامب ديفيد".

وشدد الكاتب الكبير، على أن المواطن المصري عنده حالة من القناعة، ولكن ليس معناه أن تغفل الحكومة المشاكل اليومية للمجتمع، موضحًا أنه من الصواب في كتابة التاريخ هي تدوينه بعد أن يصبح ماضيًا.