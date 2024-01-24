الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يوسف القعيد: الرئيس السيسى ضمن 3 زعماء حاولوا بناء مصر عبر التاريخ

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو واحد من ضمن 3 زعماء حاولوا بناء مصر بالفعل على مر التاريخ.

وأضاف القعيد، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "أون": "عندي الشجاعة أعتذر للرئيس الراحل السادات عن مهاجمتي لاتفاقية كامب ديفيد".

وشدد الكاتب الكبير، على أن المواطن المصري عنده حالة من القناعة، ولكن ليس معناه أن تغفل الحكومة المشاكل اليومية للمجتمع، موضحًا أنه من الصواب في كتابة التاريخ هي تدوينه بعد أن يصبح ماضيًا.

خالد أبو بكر الشرطة كل يوم فضائية أون

مواد متعلقة

الإصلاح والنهضة: الحوار الوطنى خلق حالة من المشاركة وتبادل الآراء

حزب الله: استهدفنا موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابات مباشرة

جمال الكشكى: الرئيس السيسى يشعر بكل مواطن مصرى

جيش الاحتلال يتجرع أكبر خسارة فى صفوفه منذ بدء الحرب.."تقرير"

5 شهداء جراء استهداف مسجد عمر بن عبدالعزيز شرقى مدينة رفح بقطاع غزة

غانتس: هدف إعادة المحتجزين لن يكون بديلا عن التزامنا بالقضاء على تهديد حماس

غانتس: نشهد تسريبات مغرضة بشأن صفقة تبادل المحتجزين والأسرى

إعلام إسرائيلى: الكابينت سيصوّت لتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية باستثناء بن غفير

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| صدمة جديدة لمنتخب مصر قبل مباراة دور الـ16

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟