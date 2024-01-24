خالد أبوبكر: حديث الرئيس السيسى الارتجالى صادق وأوقع من كل حديث

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، على حديث الرئيس السيسي خلال احتفالية الشرطة الـ72.

وقال خلال تقديم برنامجه "كل يوم"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الأربعاء، إن احتفالات الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة، حملت الكثير من الرسائل الهامة للشعب المصري، خاصة الرسائل السياسية والاقتصادية، كما تضمنت رسائل من وزير الداخلية بمناسبة احتفالات الشرطة.

وأضاف: "اليوم كنا أمام مشهد اعتدنا عليه في هذا اليوم، وهو مشهد هام واللي بيشوفه من المصريين ميقدرش يمسك دموعه مشهد حقيقي بلا أي أبعاد سياسية.. وليس أغاني أو أناشيد أو سياسات واتجاهات بعينها، بل حقيقة واقعة ومهمة ولا يوجد أهم منها كرسالة للمصريين".

وتابع: "كل التحية والتقدير لكل ضابط في الشرطة المصرية.. حديث الرئيس الارتجالي صادق وأوقع من كل حديث وكاشف لكل الحقائق.. رغم الحقائق المؤلمة، ولكنه يصل للمواطن المصري، اليوم حافل بالرسائل للشعب المصري.. فيه أم وأرملة شايلة ابنها على كتفها وبتقابل رئيس الجمهورية ودي الرسالة الأهم".