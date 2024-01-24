الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما هو المسار الصحيح لإصلاح الاقتصاد المصرى؟.. خبير يُجيب

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

كشف الخبير محمد البهواشي، عن رؤيته لمسار الإصلاح الاقتصادي الصحيح لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وقال "البهواشي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن كلمة الرئيس السيسي توضح أن المسار الذي تستهدفه الدولة للخروج من الأزمة هو الاعتماد على الذات.

وأضاف: نحتاج إلى جانب الآليات الاقتصادية لآليات ضبط للسوق، مع الارتفاع الكبير بمعدلات التضخم.

وأشار إلى أهمية الدور الأمني لفرض السيطرة وضبط الأسواق بداية من السلع الأساسية وارتفاع معدل التضخم، الذي فرض على الدولة ضخ المخزون الاستراتيجي لزيادة المعروض، والذي تسبب في الضغط على العملة الصعبة.

مواد متعلقة

الإصلاح والنهضة: الحوار الوطنى خلق حالة من المشاركة وتبادل الآراء

حزب الله: استهدفنا موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابات مباشرة

جمال الكشكى: الرئيس السيسى يشعر بكل مواطن مصرى

جيش الاحتلال يتجرع أكبر خسارة فى صفوفه منذ بدء الحرب.."تقرير"

5 شهداء جراء استهداف مسجد عمر بن عبدالعزيز شرقى مدينة رفح بقطاع غزة

غانتس: هدف إعادة المحتجزين لن يكون بديلا عن التزامنا بالقضاء على تهديد حماس

غانتس: نشهد تسريبات مغرضة بشأن صفقة تبادل المحتجزين والأسرى

إعلام إسرائيلى: الكابينت سيصوّت لتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية باستثناء بن غفير

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| صدمة جديدة لمنتخب مصر قبل مباراة دور الـ16

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟