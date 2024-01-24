ما هو المسار الصحيح لإصلاح الاقتصاد المصرى؟.. خبير يُجيب

كشف الخبير محمد البهواشي، عن رؤيته لمسار الإصلاح الاقتصادي الصحيح لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وقال "البهواشي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن كلمة الرئيس السيسي توضح أن المسار الذي تستهدفه الدولة للخروج من الأزمة هو الاعتماد على الذات.

وأضاف: نحتاج إلى جانب الآليات الاقتصادية لآليات ضبط للسوق، مع الارتفاع الكبير بمعدلات التضخم.

وأشار إلى أهمية الدور الأمني لفرض السيطرة وضبط الأسواق بداية من السلع الأساسية وارتفاع معدل التضخم، الذي فرض على الدولة ضخ المخزون الاستراتيجي لزيادة المعروض، والذي تسبب في الضغط على العملة الصعبة.