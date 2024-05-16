أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

سعر الدولار فى البنوك

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات - البنك الأهلي المصري - سجل سعر صرف الدولار 46.83 جنيه للشراء، و46.93 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 46.83 جنيه للشراء، و46.93 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي 46.81 جنيه للشراء، و46.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى

وفي البنك المركزي المصري - سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 46.78 جنيه للشراء، و46.91 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 30 - 15 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي سجل سعر اليورو 50.95 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل اليورو 50.95 جنيه للشراء، و50.12 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 50.92 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري - سجلت العملة الأوروبية 50.63 جنيه للشراء، و50.79 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي - سجل الإسترليني 59.35 جنيه للشراء، و59.60 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل الإسترليني 59.35 جنيه للشراء، و59.60 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 59.32 جنيه للشراء، و59.57 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري - سجل الجنيه الإسترليني 58.94 جنيه للشراء، و59.14 جنيه للبيع.

وعربيا - سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.48 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتي سجل 12.76 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي سجل 151.82 جنيه للشراء، و152.89 جنيه للبيع.