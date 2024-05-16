الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار فى البنوك
سعر الدولار فى البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية. 

سعر الدولار فى البنوك 

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات - البنك الأهلي المصري - سجل سعر صرف الدولار 46.83 جنيه للشراء، و46.93 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 46.83 جنيه للشراء، و46.93 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي 46.81 جنيه للشراء، و46.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى 

وفي البنك المركزي المصري - سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 46.78 جنيه للشراء، و46.91 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 30 - 15 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي سجل سعر اليورو 50.95 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل اليورو 50.95 جنيه للشراء، و50.12 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 50.92 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري - سجلت العملة الأوروبية 50.63 جنيه للشراء، و50.79 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع بالبنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي - سجل الإسترليني 59.35 جنيه للشراء، و59.60 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل الإسترليني 59.35 جنيه للشراء، و59.60 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 59.32 جنيه للشراء، و59.57 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري - سجل الجنيه الإسترليني 58.94 جنيه للشراء، و59.14 جنيه للبيع.

وعربيا - سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.48 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتي سجل 12.76 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي سجل 151.82 جنيه للشراء، و152.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار الجنيه المصري سعر الدولار في البنوك البنك المركزي سعر صرف الدولار

مواد متعلقة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 16-5-2024 فى مصر

عاجل| ماذا حدث لسعر الدولار بعد تسلم الدفعة الثانية من "رأس الحكمة"؟

الأكثر قراءة

عطل فى الخط الثانى لمترو الأنفاق.. وتشغيله بسرعات أقل

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

فوق الـ70 مجانًا.. أسعار تذاكر واشتراكات كبار السن بمترو الأنفاق

آخرهن نسرين طافش.. فنانات فى المحكمة وسجن النساء

القيادة المركزية: جنود أمريكيون ثبتوا رصيفًا مؤقتًا على الشاطئ بغزة

اليوم 223 للعدوان.. القصف الإسرائيلى متواصل بكل مناطق غزة وتوقف معظم المستشفيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 223 للعدوان.. القصف الإسرائيلى متواصل بكل مناطق غزة وتوقف معظم المستشفيات

"الجارديان": تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى تعكس الإحباط من سياسة نتنياهو

خلافات قادة إسرائيل.. خبراء لـ"الدستور": قانون التجنيد سيُفكك حكومة الاحتلال