الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وسيم السيسى لـ"الشاهد": 97% من الجينات الوراثية للمصريين متشابهة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور وسيم السيسي

أكد الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، أن97% من جينات الشعب المصري مسلمين ومسيحيين واحدة وهذا سبب قوته. 

وقال "السيسي"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "نجد في العلم الحديث أن مارجريت كيندل عالمة الجينات الأمريكية جائت لمصر من 1994 إلى 1999 وأخذت عينات من المصريين المسلمين والمسيحيين من العواصم والنجوع ومن القري والكفور وحتي من عيادات الأطباء وقالت إن 97% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحدة ومتطابقة وشعب واحد كان يعتنق الامونية وجائت المسيحية اعتنق المسيحية".

وتابع: "وثم جاء الإسلام اعتنق الاسلام باستثناء المسيحيين الذين ظلوا علي ديانتهم حتي الآن، وإنما جميعًا شعب واحد وهذا سبب قوة الشعب المصري، وهذا يظهر في وحدة الشعب في المعارك مثل 6 أكتوبر 1973 وفي ثورة 30 يونيو، والمسيحيين كانوا يصبون ماء الوضوء في صنابير المياه ويحمون  الجنود وهم يؤدون الصلاة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

مواد متعلقة

خالد أبوبكر: حديث الرئيس السيسى الارتجالى صادق وأوقع من كل حديث

الإصلاح والنهضة: الحوار الوطنى خلق حالة من المشاركة وتبادل الآراء

حزب الله: استهدفنا موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابات مباشرة

جمال الكشكى: الرئيس السيسى يشعر بكل مواطن مصرى

جيش الاحتلال يتجرع أكبر خسارة فى صفوفه منذ بدء الحرب.."تقرير"

5 شهداء جراء استهداف مسجد عمر بن عبدالعزيز شرقى مدينة رفح بقطاع غزة

غانتس: هدف إعادة المحتجزين لن يكون بديلا عن التزامنا بالقضاء على تهديد حماس

غانتس: نشهد تسريبات مغرضة بشأن صفقة تبادل المحتجزين والأسرى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

عاجل| صدمة جديدة لمنتخب مصر قبل مباراة دور الـ16

طريق منتخب مصر حتى نهائى أمم افريقيا

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟