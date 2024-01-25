الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وسيم السيسى لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو غيرت مجريات العالم وأوقفت مؤامرة

الدكتور وسيم السيسي
الدكتور وسيم السيسي

أكد الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، أن الجين العسكري المصري موجود ومتصل.

وقال السيسي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "قال نابليون إن المصريين لا يهابون الموت وأسود لا يخافون، وحتى نابليون بونابرت قال إن لو نصف جنوده من المصريين لاستطاع أن يسيطر على العالم كله، وقال جملة خطيرة: "أقول من يحكم مصر يحكم العالم"، ولم أكن أصدق هذه المقولة ولكن شهدتها في ثورة 30 يونيو، و30 يونيو مصر غيرت العالم وغيرت مؤامرة تحاك منذ 1905 وهو خلق قواعد عسكرية للدول الاستعمارية".

 وأضاف:"لذلك أري أن اسرائيل قاعدة عسكرية للدول الاستعمارية نشأت منذ 1905، وأن الدول الاستعمارية ساعدت علي خلق كيان اسرائيل لتقسيم الدول العربية، فالجين العسكري جزء من التأكيد علي الجين المصري متصل ومتواصل".

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