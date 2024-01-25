الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالدبكة والشال.. رواد معرض الكتاب يتفاعلون مع الأغاني الفلسطينية في أول أيامه (فيديو)

جانب من الاحداث في
جانب من الاحداث في معرض الكتاب

تعالت أصوات الأغاني الفلسسطينية في مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 المقام بمركز المعارض في التجمع الخامس، وسط توافد عدد كبير من الزائرين.

وتفاعل روّاد معرض القاهرة الدولي للكتاب مع الأغاني الفلسطينية وأدّوا رقصة الدبكة بالشال الفلسطيني.

وشهدت بوابات معرض القاهره الدولي للكتاب، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين في الدقائق الأولى من فتح أبوابه لاستقبال الجمهور في يومه الأول اليوم الخميس، بعد افتتاحه الرسمي أمس الأربعاء.

افتتاح معرض الكتاب

وتوافد مئات المواطنين من مختلف الفئات والأعمار على معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل فتح أبواب المعرض، واصطفوا في طابور واحد في انتظار موعد الدخول، وبمجرد فتح الأبواب بدأوا في الدخول تدريجيًا بشكل منظم لتفادي الزحام والتكدس.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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"الرقابة الإدارية" تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55

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جانب من الاحداث في معرض الكتاب
جانب من الاحداث في معرض الكتاب
جانب من الاحداث في معرض الكتاب
جانب من الاحداث في معرض الكتاب
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