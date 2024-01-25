الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جناح علوم الفلك يكشف أسرار الفضاء والمدن الضائعة لزوار معرض القاهرة الدولي

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد جناح علوم الفلك وأسرار الفضاء بـمعرض القاهرة الدولي في دورته الـ55، إقبالا كبيرًا من قبل الزائرين، في يوم المعرض الأول بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

وتستكشف الكتب الفلكية مفهوم المساحات السرية بين الفن والثقافة، والهويات الجسدية والاجتماعية في العصر المعاصر، من خلال توفير تجربة ثرية داخل المتاهات المعقدة وأسرار الفضاء التي لا يعرفها الكثيرين، وذلك وفقا لمحمد إبراهيم أحد مسؤولي دار النشر الثقافية.

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وقال ابراهيم في حديثه لـ "الدستور"، إن الكتب المعروضة هي استكشاف ثاقب وشامل لاقتصاد الفضاء، حيث تمكن القارئ من تحديد المواقع العالمية، والاستخبارات الجغرافية المكانية، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى رحلات الفضاء البشرية التجارية والنقل بين الكواكب، وغيرها من أسرار الفضاء الغامضة.

معرض القاهرة للكتاب 2024

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

و يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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علوم الفلك وأسرار الفضاء معرض القاهرة الدولى مركز المعارض بالتجمع الخامس مركز المعارض الفن والثقافة

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