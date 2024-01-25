"رسائل حب".. مريم ترسم السعادة على وجه الأطفال في معرض الكتاب (فيديو)

"الألوان المبهجة والقلوب الحمراء" كانت هذه اللوحات التي قررت الفنانة مريم محمد، نحتها على وجوه الأطفال بجوار جناح وزارة الدفاع بقاعة 2 في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حيث اصطف الكثير من الأطفال حولها لوضع لمستها على وجوههم ونشر السعادة في قلوبهم.



وقالت"مريم" إنها كانت حريصة على التواجد في أول أيام المعرض لنشر البهجة والسرور على الزائرين عن طريق نحت الرسومات على الوجه، وذكرت أن الأسعار تبدأ من 20 جنيه للرسمة الواحدة.

ذكرى مبهجة

وأضافت أن الإقبال كبير عليها خاصة في أولى ساعات المعرض وأنها جاءت بهدف نشر السعادة والبهجة على وجوه الأطفال، لتكون ذكرى مبهجة لهم، ويحرصون على زيارة المعرض في كل عام.



وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

ة يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.