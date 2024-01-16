السبت.. انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد الإمام الحسين

تعقد المقرأة المسجدية المجودة من مسجد الإمام الحسين-رضى الله عنه بالقاهرة، لأعلام القراء السبت 20 يناير 2024م، برئاسة القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي.

المشاركون في المقرأة

يشارك قي المقرأة كل من القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبوفيوض، والقارئ الشيخ الخضر مصطفى، والقارئ الشيخ عبدالناصر حرك، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ محمود سالمان الحلفاوي، والقارئ الشيخ ماهر الفرماوي، والقارئ الشيخ عبدالمطلب البودي، والقارئ الشيخ محمد عبدالكريم.



وستبدأ التلاوة المجودة من قول الله تعالى: { ۞ قُلۡ تَعَالَوۡا۟ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَیۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُوا۟ بِهِۦ شَیۡـࣰٔاۖ وَبِٱلۡوَ ٰ⁠لِدَیۡنِ إِحۡسَـٰنࣰاۖ وَلَا تَقۡتُلُوۤا۟ أَوۡلَـٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَـٰقࣲ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِیَّاهُمۡۖ وَلَا تَقۡرَبُوا۟ ٱلۡفَوَ ٰ⁠حِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقۡتُلُوا۟ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِی حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ذَ ٰ⁠لِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ } [سُورَةُ الأَنۡعَامِ: ١٥١].



دورة الدعوة الإلكترونية في دمياط

وانطلقت فعاليات دورة الدعوة الإلكترونية اليوم الثلاثاء الموافق 16 /1 /2024م بمسجد النور بالحرس بدمياط، وفي إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في مواكبة التطورات العصرية وحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأنشطة الدعوية والمشاركة بنصيب وافر عبر الفضاء الإلكتروني.

حاضر فيها الشيخ محمد محمد عبدالفتاح سلامة، مدير مديرية أوقاف دمياط، بحضور الشيخ أحمد عبدالرحمن، مدير شئون الإدارات، والشيخ رضا يحيى الباشا، مسئول شئون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ محمد عبداللطيف أبوالأسعاد مدير إدارة أوقاف دمياط، والشيخ محمد فهيم مازن، مدير إدارة أوقاف فارسكور.

وفي كلمته، أكد الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية أوقاف دمياط، أن وزارة الأوقاف استطاعت عبر أنشطتها الدعوية تلبية حاجات الناس في تقديم محتوى تعليمي ودعوي سهل وميسر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الإمام الآن أصبح يستطيع أن يوصل رسالة الإسلام الوسطي المعتدل، سواء في مسجده أم من خلال صفحته عبر الفضاء الإلكتروني.

كما أكد الشيخ محمد سلامة أن وزارة الأوقاف تعيش عصرها الذهبي في تنوع أنشطتها وتعدد وسائلها الدعوية وكثافة الانتشار الدعوي غير المسبوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجميع الفعاليات والأنشطة الدعوية التي تقيمها الوزارة من مقارئ لكبار القراء في مصر ومجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في جميع المساجد الكبري بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية وقيام أعضاء الدعوة الإلكترونية بنشر تلك الأنشطة عبر صفحاتهم الإلكترونية.

وأضاف أن هذا الانتشار الإلكتروني الكبير لأنشطة الأوقاف القرآنية والدعوية قد قطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو، وينبغي على جميع الأئمة تكثيف هذا الانتشار الإلكتروني عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول بالدعوة إلى كل مكان.