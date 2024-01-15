الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يعقد مقابلة للمتقدمين لاختيار مدير الدعوة في البحيرة والوادي الجديد

جانب من المقابلة
جانب من المقابلة

عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مقابلة شخصية للمتقدمين  لشغل وظيفة مدير الدعوة في منطقتي: البحيرة، والوادي الجديد؛ حيث تكونت لجنة المقابلة برئاسة د. نظير عياد الأمين العام للمجمع، د. محمود الهواري الأمين المساعد والدعوة والإعلام الديني، د. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، د. سعيد عامر الأمين المساعد السابق للدعوة والإعلام الديني، د. أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية.

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مدير الدعوة هو من يتولى وضع البرامج الدعوية

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن هذه الاختبارات تأتي في إطار تحقيق مبدأ الشفافية في اختيار أكفأ المتقدمين لشغل درجة مدير الدعوة؛ لما تمثله من أهمية داخل التدرج الوظيفي بمناطق الوعظ، خاصة وأن مدير الدعوة هو من يتولى وضع البرامج الدعوية ومتابعة تنفيذها داخل كل منطقة، والتواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق رسالة الأزهر الدعوية والتوعوية، وبما ينعكس على دور مناطق الوعظ في العمل الميداني والتواصل المباشر مع الناس.

وأضاف الأمين العام أن من يتولى مسئولية إدارة الدعوة بمناطق الوعظ يقع عليه مسؤولية كبيرة ومهمة، سواء فيما يتعلق برؤيته في إدارة البرامج الدعوية وحملات التوعية بالمحافظة، أم ما يتعلق بقدرته على تنفيذ استراتيجية الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والتي تستهدف قضية الوعي المجتمعي الشامل.

مجمع البحوث الإسلامية الأمين العام لمجمع البحوث البحوث الاسلامية

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