الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يعقد مقابلة شخصية للمتقدمين لوظيفة مدير التوجيه بـ 5 مناطق

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

عقد  مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مقابلة شخصية للمتقدمين  لشغل وظيفة مدير التوجيه في مناطق هي الأقصر، الفيوم، المنوفية، جنوب سيناء، سوهاج.

 تكونت لجنة المقابلة برئاسة د. نظير عياد الأمين العام للمجمع، د. محمود الهواري الأمين المساعد والدعوة والإعلام الديني، د. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، د. أحمد همام مدير عام الإعلام الديني بالمجمع، د. أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية.

 الاختبارات تأتي في إطار تحقيق مبدأ الشفافية في اختيار أكفأ المتقدمين

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن هذه الاختبارات تأتي في إطار تحقيق مبدأ الشفافية في اختيار أكفأ المتقدمين لشغل درجة مدير التوجيه داخل المحافظة؛ لما تمثله من أهمية داخل التدرج الوظيفي بمناطق الوعظ، خاصة وأن مدير التوجيه له دور مهم في متابعة عملية تنفيذ الأنشطة الدعوية في المنطقة وإعداد تقارير بها لرفعها للإدارة العامة للتوجيه بأمانة القاهرة، فضلًا عن المساهمة في وضع خطط العمل الشهرية.
وأضاف الأمين العام أن من يتولى مسئولية إدارة التوجيه بمناطق الوعظ يقع عليه مسؤولية كبيرة ومهمة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة وتنفيذ البرامج الدعوية وحملات التوعية، وضبط العمل داخل المحافظة؛ لتحقيق رسالة الأزهر الدعوية والتوعوية، وبما ينعكس على دور مناطق الوعظ في العمل الميداني والتواصل المباشر مع الناس.

جمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

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