الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء  المصرية يقول صاحبه: هل يجوز لمن وجبت الزكاةُ في ماله أن يخرِجَها مقسطةً في صورة دفعات شهرية على مدار العام إلى مَنْ يعرف أنهم يستحقونها لسدِّ حاجتهم شهرًا بشهر؟

txt

كيفية إخراج زكاة المال ومقدار النصاب ولمن تُعطى؟.. "الإفتاء" تكشف

وأجابت الإفتاء على السائل بأنه يجوز شرعًا إخراج الزكاة مقسطةً على مدار العام بعد مرور الحول الذي وجبت بمروره الزكاة إلى من يعرفهم من مستحقيها الذين يحتاجون إليها في سد احتياجاتهم شهرًا بشهر، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها، ولا يعد هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء.

وأوضحت الإفتاء ات الزكاة من مقاصد الشريعة الإسلامية حيث أنها قدَّمت في أدائها كفايةَ قرابةِ المزكِّي على غيرهم، وجعلت لسدِّ حاجةِ ذوي رحمه وعصبته المحتاجين أولويةً في صرفها؛ مراعاةً لصلة الرحم، وضمانًا لاستمرار الترابط الأسريّ والتكافل العائلي والعشائري الذي هو اللبنة الأساس في التكافل المجتمعي: فبدأ بهم القرآن الكريم في مطلق العطاء؛ فقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 215]، وهذا يشمل النفقة الواجبة والمندوبة، ويشمل الزكاة في غير ما تجب فيه النفقة.

الإفتاء إخراج الزكاة الزكاة

مواد متعلقة

متى تنتهى مدة المسح على الخفين فى أيام الشتاء.. الأزهر يجيب

أستاذ بالأزهر: سيدنا النبى حذرنا من أمرين لننعم بحياتنا (فيديو)

"الأوقاف": 500 ألف جنيه لدعم معاشات القراء.. و85 مليونًا لإحلال وتجديد المساجد

3 مديريات و9 قيادات وأئمة.. الفائزون بمسابقة أفضل أداء دعوي في ديسمبر 2023م

الأوقاف تستعد لإطلاق مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" فى 6 آلاف مسجد

"البحوث الإسلامية": "تفسير صفوة البيان لمعاني القرآن" يتناسب مع كل المستويات ويتسق مع جميع العقول

الأوقاف تعلن افتتاح 14 مسجدًا.. الجمعة المقبل

الإمام الأكبر ينعى صديقه فى الدراسة الدكتور عبده زايد أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

140 ثانية مرعبة.. القصة الكاملة لانتحار فتاة من الطابق الـ23 بفندق شهير (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بني صهيون !

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟