الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

متى تنتهى مدة المسح على الخفين فى أيام الشتاء.. الأزهر يجيب

مركز الأزهر
مركز الأزهر

قال مركزالأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز في أيام الشتاء الباردة يمكن للمسلم إذا ارتدى خُفَّين أن يمسح على رجليه في الوضوء بدل غَسلهما.

txt

حصاد 2023| نشاط مكثف لـ "مرصد الأزهر" في مكافحة التطرف وفضح أكاذيب الصهيونية

وأوضح الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني أنه إذا أراد المسلم المسح على خُفَّين في الوضوء عليه مراعاة الشروط الآتية:
- أن يرتدي خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين.

- أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة.

- أن يكونا مُباحين فلا يصح المسح على خفٍّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلًا.

- أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه. 

- أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين. 

▪️يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه.
▪️إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطي موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه.

▪️إذا أراد المسلم المسح على الخفين أصاب من الماء بيديه، ثم مسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى، من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون أن يمسح على باطنها أو عقبها، ثم فعل بيده اليسرى على قدمه اليسرى مثل ذلك.  

▪️للمقيم (أي غير المُسافر) أن يمسح على خفيه يومًا بليلة، ويبدأ حساب المدة من أول حدث بعد الوضوء الذي غسل فيه رجليه، وينتهي في الميعاد نفسه من اليوم التالي.

▪️يرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول حدث إلى الميعاد نفسه من اليوم الرابع، فقد «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ». [أخرجه مسلم]

▪️يبطل المسح إذا تمت مدته المحددة شرعًا، أو إذا أصابت المسلمَ جنابة مُوجِبة للغسل.

▪️لا يُنقض الوضوء بنزع الخفين أو الحذاء الممسوح عليهما -على المُفتى به-، لكن لا يجوز لبسه والمسح عليه مرة أخرى إلا بعد غَسل القدمين؛ لأن نزعه يبطل المسح لا الوضوء.

مرصد الأزهر الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر يمسح على رجليه خ ف ين في الوضوء

مواد متعلقة

أستاذ بالأزهر: سيدنا النبى حذرنا من أمرين لننعم بحياتنا (فيديو)

"الأوقاف": 500 ألف جنيه لدعم معاشات القراء.. و85 مليونًا لإحلال وتجديد المساجد

3 مديريات و9 قيادات وأئمة.. الفائزون بمسابقة أفضل أداء دعوي في ديسمبر 2023م

الأوقاف تستعد لإطلاق مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" فى 6 آلاف مسجد

"البحوث الإسلامية": "تفسير صفوة البيان لمعاني القرآن" يتناسب مع كل المستويات ويتسق مع جميع العقول

الأوقاف تعلن افتتاح 14 مسجدًا.. الجمعة المقبل

الإمام الأكبر ينعى صديقه فى الدراسة الدكتور عبده زايد أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر

المفتي: التأمل في انتهاء عام وبداية جديد يُعد مراجعة للذات ومحاسبتها

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

القصة الكاملة لسقوط إمبراطور الذهب الخام وحقيقة غلق "الصاغة"

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

عاجل.. لماذا هرب نجل نتنياهو من إسرائيل بعد 45 يومًا من حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 مواطنا جنوب الضفة الغربية