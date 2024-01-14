الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أستاذ بالأزهر: سيدنا النبى حذرنا من أمرين لننعم بحياتنا (فيديو)

د. أحمد نبوي
د. أحمد نبوي

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا النبى صلي الله عليه وسلم، وضح لنا كيف نتعامل مع الأكل والشرب واللبس، ويكون مستمتعا، وفق وما وضعه الإسلام، وهو ما جاء في الحديث النبوي الشريف: "كلُوا، واشربُوا، وتصدقُوا، والْبَسُوا في غيرِ إسرافٍ ولا مَخيلةٍ".

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قناة "الناس" تطلق برامج ديجيتال جديدة عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "سيدنا النبى علمنا، أننا علينا تجنب الإسراف وهو أمر نسبي، ممكن يكون الإسراف فى بيت لا يعتبر إسراف فى بيت آخر، وفق الحالة الاقتصادية". 

وأوضح: "كمان سيدنا النبي حذرنا من المخيلة، وهو التكبر، يعنى بلاش التكبر فى اللبس، وكمان لازم نتحرى الحلال فى كل ما يدخل لنا". 
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/GRcOSxV8n0Y?si=q5ZH-s6SPDjUTRIz

الدكتور أحمد نبوي الأزهر الشريف جامعة الأزهر سيدنا النبي

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