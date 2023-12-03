الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قناة "الناس" تطلق برامج ديجيتال جديدة عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"

الناس
الناس

أطلقت قناة "الناس"، عدة برامج من نوعية محتوى برامج الديجيتال، عبر صفحتها الرسمية على  موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وتأتي البرامج، فى إطار رسالة الناس، التى تعتني بكل ما يهم الناس من أمور دينهم ودنياهم. وعلى رأس البرامج برنامج "الدين بيقولك ايه"، يقدمه مجموعة من الأطفال والهدف منه نشر الأخلاق والتعاليم الدينية بطريقة بسيطة من خلال مجموعة من الرسائل على لسان هؤلاء الأطفال.

وكذلك برنامج "صحتنا أولا"، ويقدمه كلا من  تقدمه الدكتورة أماني الشريف، أستاذ الصيدلة بجامعة الأزهر، ودكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، والهدف منه تقديم وتعريف الناس بالعادات الغذائية الصحية السليم، وكيفية اتباعها وأثر تطبيق هذه العادات على حياتهم. 

كما ضمت البرامج برنامج "أسئلة الشباب" ويقدمه الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، والهدف منه الإجابة على الأسئلة التى تدور في أذهان الشباب بطريقة تتناسب مع هذا العصر، بالإضافة إلى مجموعة أخري من البرامج سيتم اطلاقها، بهدف نشر تعاليم الدين الإسلامي وتحقيق هدف قناة الناس في نشر الأخلاق الحميدة وتقديم ما ينفع الناس بشكل عام.

البرامج فيسبوك الناس قناة موقع التواصل الاجتماعي الديجيتال برامج

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