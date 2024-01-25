الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قرينة ولي عهد النرويج: معرض القاهرة للكتاب فرصة للحوار بين الثقافتين النرويجية والعربية

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قالت الأميرة ميت ماريت، قرينة ولي عهد النرويج، إن ترجمة الكتب من لغة قليلة المتحدثين بها كالنرويجية إلى اللغة العربية واسعة الانتشار هو عبور ثقافة لمجتمع أكبر وفرصة لعرض الثقافة النرويجية وبناء جسور للحوار والثقافة.

جاء ذلك خلال كلمتها أثناء الافتتاح الرسمي لجناح مملكة النرويج بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس الهيئة العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين.

جائزة نوبل للآداب

واستهلت الأميرة ميت ماريت، كلمتها، بما قاله الأديب نجيب محفوظ في خطاب تسلمه لجائزة نوبل للآداب عام 1988 من كونه "ابن ثقافتين الإسلامية والفرعونية" وكيف أن هذا التزاوج الثقافي هو الهدف من اللقاءات الحضارية والثقافية كمعارض الكتب وفعاليتها المتنوعة. 

وأعربت عن شعورها "بالشرف العظيم لدعوة النرويج لتكون ضيف شرف الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب أعرق معارض الكتب في الشرق الأوسط"، متوجهة بالشكر للدولة المصرية والقائمين على المعرض.

وأكدت أن الثقافة هي التي تبني التفاهم بين الشعوب من خلال إقامة قنوات الاتصال وتعزيز الحوار، مشيرة إلى أن شيئًا من ذلك تحقق عندما قررت مصر إعادة بناء مكتبة الإسكندرية القديمة فأسندت مهمة تصميم المبنى إلى شركة نرويجية، ما يؤكد الثقة بين البلدين.

وقالت: "أحب الكتب لأنها تذكرنا من نحن وتساعدنا على إدراك هويتنا"، لافتة إلى أن في الأوقات الصعبة ولحظات الاختلاف يكون الفن والثقافة المشترك الإنساني الذي نلوذ به لتحقيق التفاهم والسلام. 

وشددت على ضرورة أن نلهم الأجيال القادمة ليقرأوا أكثر، وجناح النرويج يقدم كتبا لكافة الأعمار. 

وأكدت ثقتها في أن الأسبوعين القادمين سيقدمان فرصة للتعاون بين الناشرين النرويجين والعرب لتوطيد أواصر الصلة وبناء جسر من الثقافة والحضارة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتأتي تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وتشهد الدورة الـ55، مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال كشخصية معرض الطفل

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