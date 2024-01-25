الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعرض إصداراته لزوَّار معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يواصل جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عرض إصداراته الدورية لزوَّار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وشمل جناح المعرض إصدارت دورية في كل المجالات، منها اقتصادية ومناخ وصناعية واجتماعية واستراتيجية، والطاقة، و٩ سنوات من الإنجازات، ويسلِّط الضوء على الإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات التسع الماضية، إلى جانب كتاب وصف مصر بالمعلومات، عن وصف كل محافظة.

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افتتاح معرض الكتاب

وشهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين في الدقائق الأولى من فتح أبوابه لاستقبال الجمهور في يومه الأول اليوم الخميس، بعد افتتاحه الرسمي أمس الأربعاء.

وتوافد مئات المواطنين من مختلف الفئات والأعمار على معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل فتح أبوابه، واصطفوا في طابور واحد في انتظار موعد الدخول، وبمجرد فتح الأبواب بدأوا في الدخول تدريجيًا بشكل منظم لتفادي الزحام والتكدس.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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