الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عالم فلكى لـ"الدستور": العاصفة المغناطيسية ليست خطيرة.. ولن يشعر بها البشر

العاصفة المغناطيسية
العاصفة المغناطيسية

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، إن العاصفة المغناطيسية التي تجتاح الأرض اليوم ليست خطيرة، ولن يشعر بها البشر من الأساس.

وكانت تقارير لمعهد بحوث الفضاء ومعهد الفيزياء الشمسية الأرضية، التابعين لأكاديمية العلوم الروسية، قد تحدثت عن تعرض الأرض اليوم لعاصفة مغناطيسية، في الساعات الأولى من النهار.

ورد الدكتور "تادرس" حول السؤال عن مدى خطورة هذه العاصفة، قائلًا: "إنها ليست خطيرة على الإطلاق، والناس لن تشعر بها من الأساس، لأن تأثيرها تستشعره الأجهزة فقط".

عاصفة شمسية عاصفة مغناطيسية معهد الفيزياء الشمسية معهد الفلك الدكتور أشرف تادرس

مواد متعلقة

تشكيل المنتخب أمام الرأس الأخضر.. الأكثر بحثًا فى مصر (تحليل بيانات)

موعد اقتران القمر مع النجم بولوكس.. عالم فلكي يوضح التفاصيل

طريق عالمي على أرض مصرية.. شاهد طريق أسيوط - القاهرة الصحراوي الشرقي بعد تطويره (فيديو)

الهلال الأحمر الفلسطيني يقيم مخيم القدس للنازحين في جنوب قطاع غزة (صور)

"الهلال الأحمر المصرى" تُسلم 80 شاحنة مساعدات لقطاع غزة اليوم

بعد تنبؤات عرافة بطلاق العوضى وياسمين.. "المنجمون كاذبون" بشهادة علماء الفلك

السؤال المُحيّر.. لماذا لا تُنير النجوم الفضاء المظلم؟

حفل زفاف بدعوى قضائية.. محامي يكتب دعوة عرسه في عريضة (صورة)

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

خرج لينتقم.. رحلة مسجل خطر من وإلى السجن بعد قتله صديقه في الدرب الأحمر

عالم فلكى لـ"الدستور": العاصفة المغناطيسية ليست خطيرة.. ولن يشعر بها البشر

خطة الأهلي للاستفادة من خماسى غانا خلال السنوات المقبلة

لأسباب تتعلق بالصالح العام.. إبعاد عراقى عن البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس