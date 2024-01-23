عالم فلكى لـ"الدستور": العاصفة المغناطيسية ليست خطيرة.. ولن يشعر بها البشر

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، إن العاصفة المغناطيسية التي تجتاح الأرض اليوم ليست خطيرة، ولن يشعر بها البشر من الأساس.

وكانت تقارير لمعهد بحوث الفضاء ومعهد الفيزياء الشمسية الأرضية، التابعين لأكاديمية العلوم الروسية، قد تحدثت عن تعرض الأرض اليوم لعاصفة مغناطيسية، في الساعات الأولى من النهار.

ورد الدكتور "تادرس" حول السؤال عن مدى خطورة هذه العاصفة، قائلًا: "إنها ليست خطيرة على الإطلاق، والناس لن تشعر بها من الأساس، لأن تأثيرها تستشعره الأجهزة فقط".